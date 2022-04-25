В России арестовали подозреваемых по делу о покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу Владимира Белякова - пятого подозреваемого в подготовке убийства тележурналиста Владимира Соловьева, передает ТАСС.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу другого подозреваемого - Андрея Пронского. Мера пресечения Пронскому избрана до 25 июня. Рассмотрение ходатайства прошло на закрытом для публики заседании в связи с необходимостью сохранить гостайну. Согласно материалам дела, Пронский уже был судим за убийство и обвинялся в хулиганстве.

Всего по делу о покушении задержаны шесть человек. Суд уже арестовал трех подозреваемых - Василия Стрижакова, Максима Дружинина, Василия Степанова. Они виновными себя не признали. Еще один фигурант дела, Владимир Беляков, доставлен в суд и ожидает рассмотрения ходатайства следствия.