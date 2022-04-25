Путин: Россия предотвратила масштабный конфликт

«Спецоперация» ВС России в Украине предотвратила масштабный конфликт, который шел бы на территории России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что российские военные «предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над родиной».

«Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям. Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России... такая самостоятельная, большая, огромная, даже по их представлениям, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так. Они сами представляют для всего мира опасность», - сказал росийский лидер.