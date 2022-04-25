Польша объявила о независимости от российского газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о выходе страны из любой формы зависимости от России, передает РБК-Украина.

«С сегодняшнего дня мы перестали быть в любой зависимости от России. Наши склады по-прежнему заполнены, мы будем наполнять их ежедневно на 100%. На сегодня 78% – поставки с севера, юга, запада, а также отечественное производство», – заявил глава правительства Польши.

Напомним, что ранее «Газпром» объявил о приостановке подачи газа в Польшу и Болгарию.