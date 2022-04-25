Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:27

С 25 апреля реваншистская оппозиция в Армении начала «общенациональное децентрализованное движение протеста». Заявленная цель – добиться отставки Никола Пашиняна, чтобы не дать премьер-министру Армении заключить мир с Азербайджаном. Однако по итогам первых трех суток протестов стало очевидно: несмотря на беспорядочный шум и истерические выкрики, оглашавшие в последние дни небо над Ереваном, «уличной революцией» в Армении пока даже не пахнет. То ли поджимало время, то ли все грамотные армянские политтехнологи давно уже окопались в Москве, но «план Барбаросса» армянских реваншистов по свержению Пашиняна выглядит незамысловато: марши протеста стартуют из разных регионов страны в Ереван, где ежедневно, днем и вечером, активисты организуют «акции массового информирования населения».

По замыслу лидеров движения «Спасти Армению и Карабах», на улицы и площади Еревана должны были выйти десятки тысяч потерявших электоральную базу маргиналов, чтобы продемонстрировать недовольство «капитулянтской» политикой Никола Пашиняна. В результате 25 апреля из Иджевана в Ереван выехала группа сторонников блока «Армения» (Роберт Кочарян + дашнаки), а 26-го депутат фракции блока «Армения» Анна Григорян вместе с активистами «Дашнакцутюн» и группой граждан возглавила марш на Ереван из села Тигранашен Араратской области. «Никто из нас не имеет морального права сдаваться, мы будем бороться во имя Карабаха, во имя Армении. Победа будет за нами, иного просто быть не может!», – уверена депутат. Вечером того же дня в Ереване прошли два протестных шествия (одно из них было организовано лидером партии «Отечество», руководителем фракции «Честь имею» Артурoм Ванецянoм, второе - АРФ «Дашнакцутюн»), которые позднее объединились в общую колонну. Однако, по мнению многочисленных наблюдателей, особого интереса у жителей армянской столицы действия реваншистов не вызвали. Количество желающих «спасти Армению» по сравнению со вчерашним днем существенно не увеличилось. Молодежное крыло Республиканской партии Армении, то есть сторонники Сержика Саргсяна, провели сегодня акцию перед зданием парламента Армении. В руках они держали плакаты с надписями: «STOP Никол», «STOP предательству», «STOP унижению», «STOP отуречиванию». Еще одна акция молодых армянских реваншистов прошла перед зданием Ереванского государственного лингвистического университета им. Брюсова. Участники ворвались в здание вуза и, скандируя «Студент, проснись!», «Армения без Никола!», «Никол – предатель!», призвали студентов примкнуть к ним. Однако ни один из «брюсовцев» на призывы реваншистов так и не откликнулся.

Затем участники акции попытались перекрыть улицу Туманяна, но им помешала полиция, несколько активистов были арестованы. Единственный успех юных последователей Саргсяна – создание краткосрочных пробок на двух-трех улицах, где молодые реваншисты устроили сидячую забастовку. Некоторые активисты решили выразить протест легитимным путем, действуя через правоохранительные органы. Так, группа родителей армянских солдат, погибших в 44-дневной войне, обратилась в Генеральную прокуратуру Армении с коллективным заявлением о привлечении Никола Пашиняна к уголовной ответственности. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Армении, данное требование будет рассмотрено в контексте расследуемого Антикоррупционным комитетом дела об обстоятельствах причин Карабахский войны, приведших к катастрофическим последствиям. «Третьим путем» пошел соучредитель свежеиспеченного общественного движения «Воля» Ваагн Чахалян, решивший вместе с группой поддержки «продезинфицировать» здание правительства Армении. Он и другие участники акции были одеты в противогазы, медицинские халаты, а в руках у них были средства для дезинфекции Напомним, Ваагн Чахалян – лидер армянских сепаратистов в грузинском регионе Джавахети, который вместе с группой единомышленников сражался против Азербайджана в 44-дневной войне.