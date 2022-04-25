Минобороны Украины: Россия наращивает темпы наступления
«Российские войска наращивают темпы наступательной операции». Об этом сообщил в среду, 27 апреля, спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
По его словам, практически на всех направлениях ВС России осуществляют интенсивное огневое влияние.
«Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где Россия готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях. Не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины», - сказал он.
В частности, оперативно-тактическая авиация России выполнила 138 самолетовылетов, из них по крайней мере 38 - для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.
По словам Мотузяника, сохраняется угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси.
«Продолжается усиление охраны границы специальными техническими средствами наблюдения и усовершенствуется инженерное оборудование позиций в районах пунктов пропуска. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы с Украиной, чтобы сковать наши войска», - заявил спикер Минобороны.