Ильхам Алиев выделил деньги бакинской мэрии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи со строительством, капитальным ремонтом и восстановлением образовательных учреждений в городе Баку и его поселках.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства, капитального ремонта и восстановления образовательных учреждений в городе Баку и его поселках Исполнительной власти города Баку выделяется 15 миллионов 650 тысячи манатов в соответствии с подпунктом 1.37.1 распоряжения №3143 президента Азербайджана от 10 февраля 2022 года «Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствии с распределением, предусмотренным в приложении к настоящему распоряжению.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить другие вопросы, вытекающие из данного распоряжения.