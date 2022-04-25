Кямран Алиев назначил нового прокурора Баку
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подписал указ о назначении на должность прокурора города Баку Эльшана Аббасова, ранее занимавшего должность начальника Управления организации и контроля над производством.
Другим приказом новым начальником Управления организации и контроля над производством назначен Турал Асланов, а главой Управления технического обеспечения стал Ровшан Абдуллаев.
Напомним, что накануне прокурор города Баку Ильгар Аббасов был освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий.