И Швейцария запретила импорт российского угля

Швейцарские власти вслед за аналогичным решением ЕС вводят запрет на поставки угля из России, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

«Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для России (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)», - отмечается в пресс-релизе.

Также отмечается, что будет введен запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов).

Напомним, что эмбарго на поставки угля из России в ЕС, предусмотренное пятым пакетом санкций против России, начнет действовать с августа 2022 года. Ежегодный объем импорта угля в ЕС, по данным на начало апреля, составляет 8 млрд евро.