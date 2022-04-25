У Зеленского прокомментировали заявление Счетной палаты России «о сложных годах»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя заявление Счетной палаты РФ отметил, что экономика России «быстро падает на колени» - передает РБК-Украина.

«Председатель Счетной палаты России Кудрин огорченно сообщает, что в ближайшие два года российскую экономику ждет «очень сложная ситуация». А что случилось-то? Все же как будто было «по плану»? Или, может, в «плане» речь шла именно о скором падении ВВП РФ на колени?», - заявил Подоляк.

Напомним, ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что ближайшие два года будут «очень сложными» для экономики России.