Али Асадов принял главу МИД Грузии

В среду, 27 апреля, премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения имеют широкую повестку дня. Стороны выразили удовлетворение развитием отношений стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Также была подчеркнута важность совместных транспортных и энергетических проектов. На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.