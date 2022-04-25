В «ДНР» и «ЛНР» готовится референдум по присоединению к России

«ДНР» и «ЛНР» готовятся провести референдум в мае по присоединению к Российской Федерации. Таким образом, Россия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, пишет «Медуза» со ссылкой на свои источники.

Источники издания, которые близки к администрации президента России заявили, что 14 и 15 мая «ЛДНР» могут провести «референдум» по присоединению к России. Предполагается, что они присоединятся в пределах «исторических» границ Донецкой и Луганской областей Украины.

Также в эти же даты «референдум» могут провести и в Херсонской области, которая занята российскими войсками. Планируют вынести вопрос относительно независимости региона от Украины и создания «Херсонской народной республики», которая также в дальнейшем может присоединиться к России.