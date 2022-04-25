Ильхам Алиев принял делегацию Госдепартамента США
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду, 27 апреля, принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон, передает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в состав делегации также входят верховный советник Госдепартамента США по кавказскому региону Эндрю Шофер, посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, посол США в Грузии Келли Дегнан и посол в Армении Линн Трейси.