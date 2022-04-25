Генштаб Украины: российские войска хотят удержать сухопутный коридор в Крым

«Российские войска продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с Крымом». Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, признаков формирования ВС РФ наступательных группировок не обнаружено.

«На Слобожанщине россияне осуществляли систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков и Дергачи и населенному пункту Прудянка. На направлении Изюм – Барвенково предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки, однако понесли потери и отступили.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает обстреливать позиции украинских войск вдоль линии столкновения с минометами и ствольной артиллерией. ВС России предприняли неудачную попытку прорыва обороны украинских войск в районе Курахово», - говорится в сообщении ведомства.