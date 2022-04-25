Резников: ситуация в ближайшие недели будет ухудшаться
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал к устойчивости и единству в ближайшие недели войны против России, передает РБК-Украина.
По его словам, в ближайшие несколько недель ситуация будет оставаться сложной.
«Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика нуждаются в определенном времени. А Россия накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас», – отметил украинский министр.
По его словам, объемы военно-технической помощи Украине будут только расти.
«Россия уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, к победе мы еще будем терять наших воинов», – заявил Резников.