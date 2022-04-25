Россия назначила в Херсоне нового мэра и губернатора
Новым мэром подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, передает РИА Новости.
Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года городом Владимир Сальдо.
«Новым руководителем Херсона стал Александр Кобец, прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел. Областью будет руководить Владимир Сальдо», - сказал собеседник агентства.
По данным источников, Кобец родился в Херсоне в 1959 году, до развала СССР служил в КГБ, затем продолжил службу в СБУ, откуда вышел на пенсию в 2010 году. Сальдо же был мэром Херсона с 2002 по 2012 год, когда избрался в Раду от Партии регионов, который возглавлял экс-президент страны Виктор Янукович.