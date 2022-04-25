На «Азовстали» свыше 600 раненых командир ВСУ
Временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский призвал применить к украинским защитникам и гражданским, заблокированным в Мариуполе, процедуру «экстракшен» по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны, передает УНИАН.
Волынский напомнил, что во время операции по эвакуации в 1940 году было спасено более 300 тысяч людей – британских, французских и бельгийских военных, которые оказались в окружении немецких войск.
«Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон «Мариуполь». Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами – в бункерах, в многоэтажках, где их просто расстреливают… Город практически стерт с лица земли», - подчеркнул Волынский.
По его информации, на территории «Азовстали» сейчас есть более 600 раненых и им очень нужна медицинская помощь.
«С нами здесь еще находятся гражданские люди. Их здесь сотни. Здесь десятки детей, здесь много людей с ограниченными возможностями, много стариков. Ситуация очень сложная. Есть проблемы огромные с водой, едой, разнообразными припасами, не говоря уже о боеприпасах и оружии... Я обращался ко всем мировым лидерам, я обращался к дипломатам, к Папе Франциску, я кричал сколько мог, чтобы нас услышали и применили к нам процедуру экстракшн», - сказал он, добавив, что очень надеется на помощь.