Временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский призвал применить к украинским защитникам и гражданским, заблокированным в Мариуполе, процедуру «экстракшен» по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны, передает УНИАН.

Волынский напомнил, что во время операции по эвакуации в 1940 году было спасено более 300 тысяч людей – британских, французских и бельгийских военных, которые оказались в окружении немецких войск.

«Сегодня мой основной посыл: спасите гарнизон «Мариуполь». Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Гражданские погибают здесь вместе с нами – в бункерах, в многоэтажках, где их просто расстреливают… Город практически стерт с лица земли», - подчеркнул Волынский.