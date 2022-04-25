Арестович: продвижение российских войск на некоторых участках остановилось

«ВС России безуспешно пытаются выйти на границы Херсонской области». Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает «Лига».

Он отметил, что благодаря эффективному соединению разведки, авиации и артиллерии ВСУ наносят точные удары по местам группировок российских войск, командным пунктам, складам боеприпасов, что эффективно позволяет срывать темпы наступления, замедлять их, а на некоторых участках останавливать.

По его словам, аналогичная ситуация в направлении Гуляйполя, в сторону Запорожья.

«Противник заметно замедлил продвижение, а на некоторых участках не продвигается вообще», – уточнил советник ОП.