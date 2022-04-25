Зеленский: Россия будет шантажировать не только газом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет шантажировать европейцев не только газом, но и торговлей, передает «Украинская правда».

«На этой неделе руководство России начало новую серию энергетического шантажа европейцев. Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что никто в Европе не может надеяться на сохранение какого-либо нормального экономического сотрудничества с Россией», - сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что Россия рассматривает как оружие не только газ, но любую торговлю и «просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться».

«Или пользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически. Или, чтобы усилить российскую военную машину, рассматривающую объединенную Европу как мишень. Потому что, скорее все в Европе признают, что нельзя зависеть в торговле от России, тем скорее можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам», - заявил Зеленский.