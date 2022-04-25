ООН создала комиссию для эвакуации граждан с «Азовстали»

«В Управлении ООН по гуманитарным вопросам создали команду для эвакуации гражданского населения Мариуполя с завода «Азовсталь», представители организации обсудили подготовку эвакуации с властями России и Украины». Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, передает РБК.

Хак пояснил, что команда займется координацией эвакуации и Управление все еще занимается ее подготовкой.

«Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена», - заявил представитель генсека ООН.