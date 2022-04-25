Санду допустила, что могла ошибиться с выводами о ситуации в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что могла ошибаться, когда возложила ответственность за теракты в Приднестровье на внутренние силы в непризнанной республике.

«Есть противостояние между некоторыми группами внутри Приднестровского региона. Группами, которые выступают за войну, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации. Такие выводы мы можем сделать сегодня на основании имеющейся у нас информации. Конечно, мы не можем быть уверены на 100%», - сказала она.

Также она заявила об отсутствии серьезных угроз безопасности своей страны.

«С уверенностью могу сказать, что в данный момент существенных рисков для граждан Молдовы нет, особенно для граждан с правого берега Днестра», - цитирует ее ТАСС.