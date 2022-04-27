Что обсуждали Сахиба Гафарова и Артис Пабрикс

Сахиба Гафарова сказала, что рада приветствовать гостя в Милли Меджлисе. Она выразила уверенность в том, что включённые в повестку визита Пабрикса встречи и обсуждения сыграют свою роль в развитии двусторонних отношений.

Спикер отметила, что Азербайджан и Латвия – дружественные государства, исключительный вклад в прогресс взаимоотношений которых делается двусторонними визитами и встречами высокого уровня. В этом смысле следует упомянуть документы, подписанные в ходе поездок президента Ильхама Алиева в Латвию и приездов латвийских президентов в Азербайджан.

Руководитель азербайджанского парламента также поделилась мыслями о перспективах отношений Баку с Европейским Союзом и о сотрудничестве, в которое Азербайджан вовлечён в рамках международных организаций. Она также коснулась деятельности Латвии как члена ЕС. Было сказано, что сотрудничество с ЕС является одним из внешнеполитических приоритетов Азербайджана и что предваряющие подписание нового двустороннего соглашения переговоры находятся на заключительной стадии.

Что до азербайджано-латвийского межпарламентского взаимодействия, то председатель Милли Меджлиса вспомнила о своих беседах с председателем латвийского Сейма Инарой Мурниеце и руководством страны при посещении Латвии два месяца назад. Азербайджан – государство, следующее независимым внешнеполитическим курсом, а межпарламентские связи играют существеннейшую роль в парадигме межгосударственных отношений. Между нашими законодательными органами выстроено эффективное сотрудничество, в рамках которого особенно выделяются визиты, которыми обмениваются две стороны, и деятельность групп парламентской дружбы.

Поблагодарив за организацию встречи, заместитель премьер-министра и министр обороны Латвии Артис Пабрикс охарактеризовал Азербайджан как дружескую для Латвии страну и подчеркнул заинтересованность Латвии в дальнейшем развитии разноплановых связей с Азербайджаном. Он вновь поздравил Азербайджан с освобождением своих земель.

По словам Артиса Пабрикса, Латвия является сторонницей того, чтобы страны Южного Кавказа жили в условиях мира и стабильности, и готова и впредь оказывать Азербайджану поддержку в международных организациях.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для обеих сторон.