США будут передавать Украине разведданные

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной в связи с новым военным наступлением России на востоке и юге страны, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Директор национальной разведки Эврил Хэйнс уведомила Конгресс о таком шаге после того, как Майк Тернер, главный республиканец в комитете Палаты представителей по разведке, написал секретное письмо, призывающее администрацию Байдена снять ограничения.

Расширенный обмен данными предназначен для того, чтобы помочь Украине защитить и потенциально вернуть территории.