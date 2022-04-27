Обстрел Харькова из минометов: есть погибший и раненые

«В Харьковской области в среду в результате российских обстрелов из минометов и РСЗО погиб один человек, 6 получили ранения, в том числе ребенок». Об этом заявил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов.

Он также сообщил, что российская армия продолжает наступательные действия на Изюмском направлении в сторону Барвенкового, Большой Камышевахи и Курульки.

«ВСУ держат оборону, постоянно нанося противнику потери. Вместе с тем, бойцы Вооруженных Сил в Харьковской области взяли в плен пятерых российских военных», - отметил губернатор Харьковщины.