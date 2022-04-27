Блинкен: Украина сама решит, следует ли переносить боевые действия на территорию России

«Соединенные Штаты считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России». Об этом заявил в среду американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам «все необходимое для вытеснения россиян с территории страны».

«Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение», - добавил глава американской дипломатии.