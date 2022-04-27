Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 00:05

За дело взялся консорциум по приближению поражения России. Нет, на фронте обстановка по-прежнему очень сложная, местами откровенно тяжелая: российские войска на востоке и юге Украины обладают численным и огневым преимуществом. Это преимущество не носит решающего характера, который позволил бы нанести ВСУ значительное поражение. Все-таки в наступлении требуется больший перевес, чем тот, что сейчас имеется у русских, несущих большие потери при бесконечных штурмах рубежей обороны.

Но два события последнего времени способны повлиять на ход войны самым радикальным образом. Первое, это встреча на базе ВВС США Рамштайн в Германии представителей оборонных ведомств 43 стран мира, где, кроме стран НАТО, были представлены еще 14 государств. Это страны тихоокеанского региона Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, Ближний Восток был представлен Израилем, Катаром и Иорданией, от африканского континента – Кения, Либерия, Марокко и Тунис. Не могло обойтись без Финляндии и Швеции, взявших курс на вступление в НАТО после того, как Россия два месяца назад устроила большую войну в Европе. Главным участником стала Украина, ради которой собрались все эти серьезные люди. По сути, это было первое собрание мощного международного консорциума, который будет отныне заниматься решением конкретных и неотложных задач укрепления обороноспособности Украины в условиях отражения российской агрессии. Модератором встречи выступил глава Пентагона Ллойд Остин, который заявил, что США «сдвинут небо и землю» ради поддержки Украины в ее борьбе с агрессором. Весьма показательно, что между объявлением о такой встрече и ее проведением прошло всего четыре дня. Сейчас все понимают, какую роль играет каждый день, цена поддержки в буквальном смысле измеряется человеческими жизнями. Как сказал Ллойд Остин, «мы не можем терять время, ближайшие недели будут решающими для Украины, мы должны двигаться со скоростью этой войны».

Содержание переговоров, которые заняли семь часов, по понятным причинам не разглашается. В прессу попадают лишь отдельные сообщения о том, какого рода помощь идет Украине. Министр обороны Алексей Резников в самом общем виде сформулировал список необходимого: «Нам нужны средства ПВО и БПЛА, артиллерийские системы, РСЗО и танки, БТР и БМП, боевые самолеты и противокорабельные ракеты». Участники встречи в Рамштайне создали специальную контактную группу, которая будет координировать военную помощь Украине и собираться ежемесячно. Уже очевидно, что просьбы Украины будут удовлетворяться максимальным образом и в срочном порядке. Об успехе свидетельствует заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы: «Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал: перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит… К нам поехали сначала гаубицы, но это только начало, к нам поедет гораздо больше. Это – исторический момент».

Перевооружение и довооружение Украины происходит двумя путями. В одном случае страны поставляют ей те модели еще советского образца, которые знакомы украинским военным специалистам, взамен в эти страны идет вооружение натовского образца. Во втором случае, который все больше становится нормой, в украинские войска поступает современная западная техника, и при ее передаче осуществляется соответствующее обучение специалистов. Переход на натовские стандарты ВСУ делают буквально по ходу войны и безо всякого формального вступления в НАТО. Второе важнейшее событие, последствия которого самым категорическим образом скажутся на ходе войны, это голосование в нижней палате американского Конгресса закона «О ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года». Сенат уже поддержал его 6 апреля, затем в законодательной работе был двухнедельный перерыв, и вот сейчас пришел черед нижней палаты, чье решение, которое будет принято в ближайшие часы, не вызывает сомнения.