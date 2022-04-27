Подоляк: в приграничных районах России все чаще будут взрывы

«Объекты в приграничных районах России будут взрываться все чаще». Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире украинского телевидения.

«Интенсивность войны очень высока. Конца вторжения пока не видно. Такая интенсивность конфликта будет точно отражаться в приграничных районах России. Там будут расти панические настроения, взрываться склады», - сказал он.

Также Подоляк отметил, что демилитаризация приграничных районов России будет расти, и «у россиян будет возникать вопрос, что они делают в Украине? Почему они два месяца убивают людей и какую цену готовы заплатить?».