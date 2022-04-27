У Зеленского назвали ООН «слабой организацией»

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал Организацию объединенных наций (ООН), назвав ее «слабой организацией».

«Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину. То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно. ООН – слабая организация», - заявил Подоляк.

Отметим, что в Киеве с официальным визитом находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.