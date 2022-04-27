Иран и Китай усиливают военное сотрудничество

«Иран и Китай пришли к согласию о необходимости усилить оборонное сотрудничество». Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери, передает «Интерфакс».

Он отметил, что стороны договорились расширять двустороннее сотрудничество на совместных военных учениях, при обмене оперативным опытом, на тренировках и в другой совместной активности между военными двух стран.

«Так мы сможем обеспечить больше безопасности для обеих стран», - сказал он.