Подоляк об «Азовстали» и переговорах Путина и Зеленского

В случае уничтожения россиянами «Азовстали» или проведения «референдума» на оккупированных территориях, политическая составляющая переговоров будет автоматически остановлена, однако гуманитарная будет продолжаться». Об этом в эфире украинского телевидения заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он также отметил, что вопрос встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина – это не вопрос ближайших дней.

«Если проанализировать выступления господина Путина..., то мы слышим все те же иллюзии об Украине, те мифы о каких-то там нацистах..., о какой-то войне на территории Украины против НАТО или США за какие-то там ценности... Но, к большому сожалению, Россия еще не избавилась от этих иллюзий, которые дают им возможность продолжать военные действия в Украине», - отметил советник руководителя ОП, и добавил, что вопрос, когда переговоры между президентами двух стран состоятся, когда Россия будет готова «морально воспринять объективный мир таким, каким он есть».

«Наш президент все же в реальном мире живет, в отличие от российской политической элиты, которая живет в иллюзиях. И мы должны ожидать, что Россия все же вернется к реальной оценке того, что происходит в Украине. После этого переговоры двух лидеров состоятся, и мы получим определенный результат», - сказал советник председателя Офиса Зеленского.