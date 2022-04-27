Зеленский: эмбарго на российскую нефть будет в шестом пакете санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он узнал о том, что эмбарго на нефть должно быть в шестом пакете санкций против России. Об этом он сказал во время своего традиционного видеообращения.

«Узнал о ходе подготовки 6-го пакета санкций, который должен содержать эмбарго на нефть», - заявил глава украинского государства.

Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Сенате заявил, что Евросоюз готовит нефтяное эмбарго в отношении России.