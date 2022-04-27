Пентагон не верит в ядерную войну

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не желают ядерной эскалации конфликта в Украине и не видят причин для такого развития событий, передает РИА Новости.

По его словам, риторика, которую Вашингтон продолжает слышать от российских руководителей, с упоминанием возможности ядерной конфронтации, безответственна.

«Конечно, это не то, что вы ожидаете услышать от современной ядерной державы», - отметил Кирби.

Он добавил, что военные США отслеживают угрозу ежедневно и не видят оснований для принятия дополнительных мер.