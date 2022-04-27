Конгресс США разрешил передачу российских активов Украине

Конгрессмены США приняли законопроект об изъятии связанных с Россией активов для помощи Киеву. Кроме того, инициатива предписывает властям США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении российских законодателей, передает ТАСС.

Ранее о возможности передачи Украине замороженных в США активов Центробанка России заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы очень тесно работаем вместе с министерствами финансов и юстиции США, чтобы изучить, как можем эффективно замораживать активы и производить их конфискацию. И у нас, как вы знаете, введены блокирующие санкции в отношении ряда различных физических лиц и институтов, фактически замораживающие их собственность в Соединенных Штатах», - отметил глава Госдепа.