Депутат Алексей Гончаренко в киевской студии haqqin.az: «Россия хочет втянуть Приднестровье в войну»

Вместе с тем, к активной обороне в эти дни готовится город Николаев, захват которого откроет российским войскам путь на Одессу.

Заявление генерала совпало по времени с активизацией российской армии на юге Украины, где были нанесены ракетные удары по Одессе, а также по мосту через Днестр и Днестровский лиман. В 2015 году подобным образом Россия планировала захватить юг Одесской области, чтобы провозгласить там, так называемую, «Бессарабскую народную республику».

В середине прошлой недели Рустам Миннекаев, заместитель командующего войсками Центрального военного округа российской армии, официально заявил, что целью второй стадии вторжения в Украину станет создание «коридора» до границы с Приднестровьем, то есть, фактически захват юга Украины.

- С чем связан рост военной активности России на юге Украины и, в частности, Одессе?

- Одесса для Путина является одной из трех сакральных целей – временно оккупированный Севастополь, Киев и Одесса. Если углубиться в историю, Одесса была четвертым по значимости городом в Российской Империи, уступая, разве что, только Санкт-Петербургу, Москве и Варшаве. Это – крупнейший мегаполис на берегу Черного моря. В ментальном смысле Одесса для России и россиян – крайне важный, знаковый город. Так что, нет ничего удивительного в том, что российская армия рвется к Одессе.

Изначально существовал план захвата города с трех сторон – прорыв со стороны Крыма, морской десант и вспомогательный удар с Приднестровья. Но русские не смогли пройти Николаев, двинулись на север Николаевской области к Вознесенску, где и были разбиты. Потом у них случилась катастрофа с ракетным крейсером «Москва» – поражение и историческое, и символическое, ибо с 1905 года Россия не теряла флагманов флота. Украина же продемонстрировала что и у нее есть мощное противокорабельное вооружение, способное запереть российский флот в Севастополе. Таким образом, на море русских мы остановили и теперь у них нет инструментов, чтоб угрожать Одессе напрямую…

- Власти Николаева заявили накануне, что готовятся к возможной осаде города. Какова вероятность падения Николаева? И возрастают ли в этой связи угрозы для Одессы?

- Не думаю, что они смогут зайти в Николаев и, тем более, дойти до Одессы. Обороноспособность Одессы очень высока, ей сегодня ничего не угрожает. Но риски для Николаева конечно же выше. Николаев находится в радиусе доступности российской артиллерии и систем залпового огня. Но я уверен, что на южном фронте у России нет реальных возможностей захватить Николаев и Одессу.

- Вторые сутки Россия наносит авиаудары по мосту через Днестровский лиман. Какую стратегическую значимость представляет этот мост?

- Российская армия следует определенному плану. Первыми их целями были ВВС и ПВО Украины, после чего они били по скоплениям техники и живой силе украинской армии. Затем они стали системно уничтожать топливные базы и вот сейчас настала очередь железнодорожной инфраструктуры. В данном случае речь идет не только о мосте через Днестровский лиман. Они атакуют железнодорожную инфраструктуру по всей Украине. Идет война, не хочу вдаваться в детали, но, думаю, все и так понятно.

- Как развивается ситуация вокруг Приднестровья, где размещена 14-я гвардейская общевойсковая армия России? Какова вероятность того, что она будет задействована при наступлении на Одессу и Николаев?

- Такой риск существовал с первых дней войны. Эта армия предназначалась для вспомогательных ударов по Одессе. Её боевые возможности в Приднестровье не так высоки, поэтому на основной удар эта армия не тянет. Россия устраивает провокации, чтобы задействовать свою армию. Но даже в самопровозглашенном Приднестровье не хотят, чтобы туда пришла Россия. Реальным владельцем Приднестровья является компания «Шериф», хозяева которой прекрасно понимают: они нужны России, пока находятся на расстоянии. Они видят, что происходит в «ЛНР» и «ДНР», где все подчинено ФСБ, где жителей в массовом порядке мобилизуют и бросают на фронт. Россия не скрывает своих планов по захвату Приднестровья, и она заинтересована в том, чтобы пробить туда коридор. На данный момент они хотят втянуть Приднестровье в войну и открыть второй фронт в тылу украинских военных.

- Может ли украинская армия с целью устранения данной угрозы перейти границу Приднестровья и разбить размещенную там российскую армию?

- Ну во-первых, я не военный эксперт и не представитель Минобороны и Генштаба. А во-вторых, Украина фактически воюет против двух стран – России и Беларуси. Поэтому, до тех пор, пока Приднестровье открыто в войну не вступило и не предоставляет прямой угрозы, открывать дополнительные фронты считаю нецелесообразным. Кроме того, юридически Приднестровье для Украины – это часть Молдовы, которая является для нас братской страной. Поэтому, такие действия не могут быть предприняты в одностороннем порядке, если, конечно, из Приднестровья не поступит прямой удар.

- Ваша страна неоднократно заявляла, что ей необходимо тяжелое вооружение. Довольна ли Украина качеством и количеством поступающего оружия?

- Ситуация улучшается на глазах, идет тяжелое вооружение. Вчера была встреча министров обороны на базе «Рамштайн». Фактически Украина получает серьезный доступ к современному оружию, что, естественно, меняет картину. Весь мир убедился в высоком моральном духе нашей армии и наших граждан. Слабым местом Украины было только отсутствие тяжелого вооружения, и вот сейчас мы эту тему закрываем.

На уровне Сената США также принят закон о ленд-лизе. К сожалению, Конгресс ушел на пасхальные каникулы, так и не успев его принять. Надеюсь, уже в ближайшие недели закон будет одобрен Конгрессом США, подписан президентом и вступит в силу.