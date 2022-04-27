Почти все американские гаубицы прибыли в Украину

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил, что в Украине уже находятся «более половины» из 90 гаубиц дальнего действия, которые Штаты отправляют в Украину в качестве помощи с вооружением, передает CNN.

По словам Кирби, 50 украинских военных прошли «первый этап» обучения по использованию этих гаубиц.

«Теперь они собираются вернуться в Украину и тренировать своих товарищей по команде», - сказал он, добавив, что не знает, начался ли уже второй этап обучения для следующей группы из 50 военнослужащих ВС Украины.

Ранее сообщалось, что первая партия включенных в новый пакет военной помощи американских 155-мм гаубиц прибыла в Украину 23 апреля.