Банда Эльдара Махмудова и Мовлана Шихалиева зарабатывала на зажигалках 200 миллионов долларов в год

Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:32

В Бакинском военном суде продолжились слушания по делу банды Объединенной преступной группировки экс-главы азербайджанских спецслужб Эльдара Мамудова -бывшего начальника следственного управления упраздненного МНБ генерал-майора Мовлама Шихалиева и трех следователей ведомства - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Напоминаем: хотя громкое судебное дело проводится в открытом формате, журналистов в зал суда по-прежнему не пускают. По этой причине представителям СМИ приходится получать информацию от потерпевших и их адвокатов.

В ходе очередного заседания был допрошен потерпевший Эльвар Алиев. По его словам, он был арестован в октябре 2013 года по «заказу» своего партнера, Яшара Джаббарова, и по указанию Мовлама Шихалиева и Чингиза Агаева. Речь, напомним, идет о Яшаре Джаббарове, который занимается бизнесом в торговом центре «Садарак» и «работал» на Министерство национальной безопасности. О нем и другом человеке Шихалиева в «Садараке», Чингизе Агаеве, мы уже писали в предыдущем репортаже. «Кроме меня уголовное дело по обвинению в незаконной контрабанде возбудили еще против четырех человек, - показал потерпевший. - Якобы мы контрабандой ввезли в страну контейнер с товаром. Однако контейнер находился на территории терминала «Шелковый путь» в Баку, и товар этот мне не принадлежал. 99 процентов товаров, поступающих в страну, попадают на терминал «Шелковый путь», где после таможенного оформления их передают владельцам. То есть, мы не смогли бы пронести контрабандный товар на такой терминал, даже если бы захотели. Те, кто предъявил нам обвинение, прекрасно знали об этом…» Алиев сказал, что после ареста Мовлама Шихалиева он неоднократно жаловался в соответствующие органы на беззакония в МНБ, но безрезультатно. «Сегодня рядом с Мовламом Шихалиевым должны сидеть Чингиз Агаев и Яшар Джаббаров, - уверен потерпевший. - Оба они находились под покровительством Мовлама Шихалиева, через них Шихалиев контролировал рынок «Садарак», через них грабили предпринимателей. Собственно, на этом бандиты из МНБ и разбогатели. Полученные преступным путем деньги Мовлам Шихалиев и его сообщники переводили через валютных торговцев на рынки в Дубай и Китай. Сам Чингиз говорил мне, что с помощью Мовлама Шихалиева можно провернуть любое преступление».

По словам потерпевшего, Чингиз Агаев, на которого Алиев работал около шести лет, не был обычным бизнесменом. Этот человек организовал продажу в Азербайджан товаров, привезенных из Китая и Дубая. «В 2005 году мне позвонил Чингиз и предложил работать с ним, сказав, что на этом можно хорошо «навариться», - продолжал свой рассказ Эльвар Алиев. - Я согласился, передал товар торговцам, провел учет, собрал деньги и отдал их Чингизу. Когда я работал с Чингизом и Яшаром, все разговоры о деньгах велись на базе отдыха «Лава» в поселке Бакиханова, которая принадлежала Мовламу Шихалиеву. Хотя база уже была построена, по назначению её люди МНБ не использовали и превратили в офис. Там мы обсуждали, на чье имя зарегистрировать «Лаву». Чингиз предложил на имя своей матери, Дилары Агаевой. Тем более, что, по его словам, объекты Мовлама Шихалиева на улице Ингилаб уже были зарегистрированы на нее. После этого Яшар связался с Мовламом Шихалиевым, однако тот сказал, что объект надо зарегистрировать на имя брата Яшара, Вугара Джаббарова. Так мы и сделали». Потерпевший рассказал, что за шесть лет работы ему заплатили в общей сложности только 30 тысяч манатов – то есть, 420 манатов в месяц. «Но за шесть лет я принял на таможне товаров на сумму не меньше 60 миллионов манатов. При этом занимался распределением товара и сбора денег, - подчеркнул Алиев. - Меня фактически обманывали, и я перестал с ними работать. Я знал, что у Чингиза Бабаева были близкие отношения с Мовламом Шихалиевым и Субахиром Гурбановым (еще один генерал упраздненного МНБ – ред.). Чингиз и Яшар переводили деньги Мовлама Шихалиева в Дубай и Китай и вкладывали их в различные предприятия. Лично я предъявил следствию чеки на 12 миллионов долларов».

По словам Эльвара Алиева, на деньги Мовлама Шихалиева в Китае открыли две фабрики. Одна выпускала кастрюли и сковородки под маркой «Arsha», другая - керамическую посуду марки «Ronddel». Кроме того, у Шихалиева и его партнеров по «Садарак» были в Китае также фабрики по производству зажигалок, которые продавались в Дубае, Москве и Азербайджане. «Продажа зажигалок в одном Дубае приносила Шихалиеву ежегодно 17 миллионов долларов, - уточнил потерпевший. - В Москве эти показатели были намного выше. Только с зажигалок Эльдар Махмудов, Шихалиев и их банда зарабатывали 200 миллионов долларов в год. Телефонные аксессуары, которые продают сегодня в Азербайджане, также находятся под контролем Мовлама Шихалиева. Чингиз Агаев толком не платил мне, но при этом пытался вернуть меня на работу. В то время я и подумать не мог, что Чингиз использует свои связи с МНБ, чтобы арестовать меня. Что только он ни делал, чтобы заставить вернуть меня на работу, но я отказывался.» Позже Алиев с помощью своего знакомого, Гаджи Эльмана Ахмедова, открыл магазин на рынке «Садарак» и занялся продажей посуды. Тогда Чингиз Агаев приказал Ахмедову не давать товар Эльвару Алиеву, а когда Ахмедов отказался, перешел к угрозам. Через три месяца после этого разговора Гаджи Эльман Ахмедов позвонил Алиеву и сказал, что их, а также Этибара Джафарова, Балаширина Бабаева, Сейрана Наджафова и Натика Мамедова вызывают в МНБ.

«29 августа 2013 года в половине второго ночи я приехал в МНБ, - рассказал Алиев. - Меня встретили сотрудники МНБ Эльчин и Мехман. Вначале они осыпали меня оскорблениями, потом стали бить, приговаривая: «Ты думаешь, с Чингизом можно не считаться?!..» Потом меня провели на второй этаж в приемную, где уже находились Гаджи Эльман Ахмедов, Этибар Джафаров, Балаширин Бабаев, Сейран Наджафов и Натик Мамедов. Оперативник по имени Эльчин сказал: «Пришли все». На что Гаджи Эльман заметил, что не хватает еще «заказчиков» - Чингиза и Яшара. Оперативник на мгновение опешил. Потом меня завели в одну из комнат и закрыли дверь. Сотрудник МНБ (позже я узнал, что его зовут Самир), вместе с Эльчином жестоко избили меня. Самир сказал, что все эти люди находятся в МНБ из-за меня и поставил меня перед выбором: либо я буду работать с Чингизом, либо признаюсь, что провез контрабандой контейнер с товаром. Я отказался. Тогда меня избили так сильно, что я потерял сознание и очнулся только утром с сильными болями в сердце. По-видимому, испугавшись, что у меня инфаркт, бандиты меня отпустили, сказав напоследок, что скоро меня опять вызовут в МНБ...» Через несколько дней именно так и произошло, однако в МНБ Алиев не явился и скрывался в течение трех месяцев. Его объявили в розыск и в конце концов нашли. «Меня арестовали, - рассказал потерпевший. - По дороге в МНБ оперативники пытали меня прямо в машине, а потом отвели в приемную следователя Махира Гасымова, который без каких-либо объяснений отправил меня в тюрьму». Через два дня потерпевшего доставили в Сабаильский районный суд, где Эльвар Алиев рассказал, что содержался в СИЗО МНБ больше ста суток. За это время никаких следственных действий по его делу МНБ не проводило. У Эльвара Алиева начались проблемы со здоровьем, ему грозила смерть. «Они знали, что я инвалид второй группы, - подчеркнул Алиев. - Мне нужны были лекарства, но Мовлам Шихалиев запретил их выдавать, после чего моя болезнь обострилась. На мои неоднократные просьбы о лекарствах Шихалиев не реагировал…» Алиев также рассказал, что во время задержания его доставили в кабинет Шихалиева. Генерал МНБ открыто издевался над ним, ругал его матом, призывая, наконец, поумнеть и вернуться к Чингизу. «Потом он сказал: «Если заплатишь 500 тысяч манатов, мы тебя отпустим», - рассказал потерпевший. - Я опешил. Тогда он бросил сквозь зубы Тахсину Агаеву: «Этот еще не поумнел, его обратно за решетку…»