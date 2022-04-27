В Белгороде снова взрывы

Над Белгородом сработала противовоздушная оборона (ПВО), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Один взрыв был слышен в районе 1:50 (по мск) на юге Белгорода, еще два прогремели около полуночи.

Кроме того, местные жители публикуют в социальных сетях кадры со следами вспышек в небе, а также видеозаписи, на которых слышны звуки, похожие на отдаленные взрывы в небе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне, 27 апреля, сообщал о взрывах в регионе. В 4:15 он опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся «от громкого звука, похожего на взрыв». Позже, по его словам, прогремели еще три взрыва.