Венгрия согласилась с условиями России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил телеканалу CNN, что его страна будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ.

Дипломат пояснил: «Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому, что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», - сказал он.

Сийярто добавил, что у Венгрии нет никаких альтернативных источников или маршрутов, которые позволили бы им прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.