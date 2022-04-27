Россия удвоила доходы от продажи нефти и газа за время войны в Украине

Согласно выводам CREA, которые приводит британская Guardian, Россия продолжает извлекать выгоду из энергетической зависимости, в которую она поставила Европу, несмотря на усилия лидеров стран Евросоюза помешать президенту РФ Владимиру Путину использовать энергоносители в качестве рычагов политического и экономического давления.

С начала войны в Украине Россия почти удвоила доходы от продажи ископаемых видов топлива странам Евросоюза. Даже при общем снижении объема этих продаж рост цен на энергоносители, по данным финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA, принес Москве около 62 млрд евро, передает Русская служба BBC.

Импорт российских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения: за весь прошлый год эта сумма составила 140 млрд евро, или примерно 12 млрд в месяц.

Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. Несмотря на все заверения ее властей о необходимости сокращения зависимости от России, за два месяца войны она импортировала энергоносителей на 9 млрд евро.

Несмотря на санкции и экспортные ограничения рост цен с лихвой компенсирует России потери в объемах продаж, а новые санкции, по мнению экспертов финского центра, обещают лишь еще больше взвинтить цены, сводя на нет усилия Брюсселя и загоняя его в ловушку. По словам ведущего аналитика CREA Лаури Милливирты, доходы от продаж поддерживают военные усилия Путина, и единственным способом обезвредить его военную машину был бы быстрый и полный отказ от ископаемого топлива.

«Продолжающийся экспорт энергоносителей – это большая прореха в санкциях, наложенных на Россию, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками чудовищных нарушений международного законодательства, совершаемых российскими военными», - считает финский аналитик.