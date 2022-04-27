Из России ушел крупный косметический бренд

Американская косметическая компания Coty решила прекратить свою деятельность в России. Coty стала последней компанией из США, которая покинула российский рынок после вторжения РФ в Украину, передает Reuters.

Фирма владеет брендами косметики, средств по уходу за кожей и парфюмерии Burberry, Calvin Klein, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и многими другими.

В Coty полагают, что решение не повлияет на её цели по выручке и прибыли на 2022 финансовый год, отметив, что уже в четвёртом квартале 2021 года вклад российского бизнеса заметно просел.