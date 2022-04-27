Разведка Британии об угрозе Черноморского флота России

Черноморский флот России, несмотря на потери кораблей, сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в четверг утром, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что в настоящее время в Черноморской оперативной зоне находится около 20 кораблей ВМФ России, в том числе подлодки.

Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, что делает Россию неспособной заменить утраченный крейсер "Москва" в Черном море.

"Несмотря на позорные потери десантного корабля "Саратов" и крейсера "Москва", Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и прибрежным целям", - говорится в сообщении.