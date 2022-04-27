Парламент Канады признал действия России в Украине геноцидом

Парламент Канады единогласным решением признал российские атаки в Украине геноцидом, сообщает CTV News.

Голосование было инициировано после того, как член парламента Хизер Макферсон представила ходатайство о признании палатой представителей, что "Российская Федерация совершает акты геноцида против украинского народа".

Члены канадского парламента заявили о "достаточных доказательствах систематических и массовых военных преступлений против человечества", совершаемых в Украине вооруженными силами РФ.