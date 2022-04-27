Чубайс в Италии и возвращаться в Россию не собирается

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс находится в Италии и не планирует возвращаться в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-чиновника.

"Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность", - рассказал собеседник агентства.

ТАСС обратился за комментариями к самому Чубайсу. Его официальные представители отказались отвечать агентству о местонахождении экс-главы "Роснано".