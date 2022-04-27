В Украине назвали самые горячие направления
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 64-х суток войны России против Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что российские войска наращивают темпы проведения наступательной операции в Восточной операционной зоне. Практически по всем направлениям россияне оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.
“Россияне пытаются обеспечить удержание резервов ВСУ на Сиверском направлении за счет присутствия сил, и не допустить перемещение украинских военных в Восточную операционную зону. На Слобожанском направлении российские военные продолжают обстреливать Харьков. Основные усилия россиян сосредоточены на Изюмском направлении. Чтобы усилить наступающую группировку в Изюм россияне дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники”, - говорится в сообщении Генштаба.
На Донецком направлении группировка российских войск продолжает ведение активных действий на линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на оцеплении группировки войск Сил обороны. На Лиманском направлении войска России улучшили тактическое положение и пытаются развить наступление на Лиман, проводят подготовительные мероприятия по форсированию реки Северский Донец.
“На Авдеевском направлении противник с целью захвата Марьинки и Очеретиного оказывает интенсивное огненное влияние. На Кураховском направлении при поддержке артиллерии россияне ведут наступление на направлениях Старомайорское - Великая Новоселка и Любимовка - Зеленое Поле. На Таврическом направлении российские подразделения продолжают проведение демонстрационных действий и маневров, чтобы не допустить переброску войск ВСУ на другие направления”, - отмечается в сообщении.
В Генштабе также рассказали, что российские военные продолжают использовать аэродром Мелитополя для базирования и полетов самолетов штурмовой авиации Су-25, ударных вертолетов Ка-52 и транспортно-боевых Ми-8. На Южнобужском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на направлениях Херсон - Николаев и Херсон - Кривой Рог.