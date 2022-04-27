В Украине назвали самые горячие направления

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 64-х суток войны России против Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что российские войска наращивают темпы проведения наступательной операции в Восточной операционной зоне. Практически по всем направлениям россияне оказывают интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

“Россияне пытаются обеспечить удержание резервов ВСУ на Сиверском направлении за счет присутствия сил, и не допустить перемещение украинских военных в Восточную операционную зону. На Слобожанском направлении российские военные продолжают обстреливать Харьков. Основные усилия россиян сосредоточены на Изюмском направлении. Чтобы усилить наступающую группировку в Изюм россияне дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники”, - говорится в сообщении Генштаба.