ВСУ о потерях России за последние сутки
Подразделения зенитных ракетных войск ВС и Сухопутных войск Украины за предыдущие сутки поразили 8 воздушных целей российских войск: 1 самолет, 1 крылатую ракету и 6 БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские военные за минувшие сутки на Донбассе отбили 6 атак российских войск, уничтожив 5 танков, 1 артиллерийскую систему, 22 единицы бронированной техники, 1 автомобиль и 1 зенитную установку.