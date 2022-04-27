Немецкая компания приняла условия России

Немецкий энергохолдинг Uniper - крупнейший импортер российского газа в Германию - будет переводить платежи за российский газ в российский банк, а не в европейский, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя компании.

"План состоит в том, чтобы производить наши платежи в евро на счет в России", - цитирует представителя Uniper Interfax.

Ранее в Uniper сообщали, что компании важно действовать в рамках европейских санкций, и она находится в контакте с руководством Германии по этому вопросу.