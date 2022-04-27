МИД Британии: Российские войска должны быть изгнаны со всей территории Украины, включая Крым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что российские войска должны быть изгнаны со всей оккупированной ими территории Украины, в том числе из Крыма. Победа Украины является стратегическим императивом для всего Запада. Об этом глава британского МИД заявила во время выступления в резиденции лорд-мэра лондонского Сити, сообщает ВВС.

По ее мнению, Запад должен сделать все возможное для исключения вероятности повторения подобной агрессии. Ключевые задачи: увеличить ассигнования на оборону; использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков; помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

Отмечается, что выступление Трасс стало четким выражением целей Британии в этой войне, тогда как ранее позиция Лондона сводилась к размытой фразе о том, что путинское вторжение «должно потерпеть провал и этот провал должен быть очевидным».