Гутерриш назвал условие окончания войны в Украине

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерриш считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока «Россия не решит положить ей конец». Об этом он заявил в интервью CNN.

По его словам, "встречами" войну России против Украины не закончить. "Война закончится, когда Россия решит ее закончить и когда после прекращения огня появится возможность серьезного политического соглашения. Мы можем проводить сколько угодно встреч, но это не то, что положит конец войне", - сказал Гутерриш.

Ранее стало известно, что Гутерриш объявил о приезде в Украину после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Путин изложил генсеку ООН свою версию ключевых событий войны в Украине.