В Финляндии растет число сторонников вступления страны в НАТО

Против присоединения Финляндии к альянсу высказались 13% опрошенных, 22% еще не определились. В проведенном в начале апреля опросе этой социологической группы членство Финляндии в НАТО поддерживали 59%, а 17% выступили против.

Число сторонников вступления Финляндии в НАТО среди финнов выросло до 65%, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на данные опроса Kantar TNS.

Самая высокая поддержка членства в альянсе в старших возрастных группах и самая низкая в самых молодых финов. Тем не менее более половины лиц моложе 30 лет уже выступают за вступление в военный союз.

Исследование проводилось в интернет-панели Gallup Forum 22-27 апреля 2022 года среди 1062 респондентов. Погрешность результатов опроса составляет около 3 процентных пунктов. В опросе принимали участие представители всей страны, за исключением провинции Аланды, в возрасте от 18 до 79 лет.

Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО уже в мае. Таким образом, обе страны решили ускорить процедуру присоединения, не дожидаясь планового саммита альянса, который состоится в конце июня.