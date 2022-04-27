ООН готова поименно назвать тысячи жертв военных преступлений в Украине

На текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых в Украине, заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает Русская служба ВВС.

"Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", - отметила Бачелет, добавив, что большинство этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары.

По ее словам, жертвы и их родственники должны получить возмещение за нанесенный вред и пережитую ими трагедию.