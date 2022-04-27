Запорожье под обстрелом: среди пострадавших ребенок
Сегодня, 28 апреля, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской областной государственной администрации.
"Запорожье, утро, прилет российской ракеты. Предварительная информация: повреждены два дома в частном секторе. Удар был нанесен российской авиацией, россияне применили ракеты Х-55 класса "воздух-земля". Сейчас известно о трех пострадавших, один из них ребенок", - говорится в сообщении.